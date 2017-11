Madagascar: Androhibe / Atsimondrano - Deux épiceries attaquées par quatre bandits à visage découvert

Mais cette fois-ci, ils n'ont pris qu'un paquet de cigarette Good Look avant de prendre la fuite. Puisqu'il n'y a eu aucune résistance de la part des habitants, les assaillants ont eu tout le loisir de s'échapper après avoir accompli leur méfait. C'est pourquoi, des éléments de la brigade de la Gendarmerie de Fenoarivo qui se sont rendus sur place quelques heures plus tard n'ont pu que constater les faits et commencer leur enquête par l'interrogation des victimes et les voisins.

Vers 23 heures, quatre individus armés et à visage découvert ont débarqué dans le village. Une fois sur les lieux, ils ont ouvert le feu en faisant deux tirs en l'air. Ils l'ont fait pour terroriser les environs. Puis ils sont entrés de force dans une épicerie qu'ils auraient préalablement ciblée. En effet, 1,5 millions d'ariary, trois téléphones portables, et un lecteur ont été dérobés. Sortis de là, ils se sont introduits dans une autre épicerie.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.