Madagascar: Iles Vanille - Un premier package lancé

Le coup d'envoi a été déjà donné sur le green de Tamarina à Maurice pour une première étape de trois jours. Puis, ce seront aux parcours du Golf du Bassin Bleu et de l'Etang Salé à La Réunion de conclure les trois jours suivants. Au total une dizaine d'équipes de quatre personnes venues de France s'affrontent pour remporter la 1re édition du Vanilla Islands Pro Am Tours. Pour la première journée, l'équipe composée du PRO Guillaume LAGEY, Bruno GACCIO, Alfred SEYDOUX et Emilie SEYDOUX, a remporté la première place sur un score de 92. Une belle entrée en matière pour l'ensemble des équipes !

C'est un premier package alliant visites et compétitions de golf lancé entre deux îles. Sous la forme d'une compétition par équipes, se déroulant successivement à Maurice et à La Réunion, ce combiné a été commercialisé par des tours opérateurs golfiques spécialisés.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.