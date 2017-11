Sénégal: Sidiki Kaba - «Le pays n'abandonne jamais ses fils»

Et de cinq pour les députés du président de la République, puisque que c'est ainsi que se… Plus »

C'est ce que Macky Sall nous a dit c'est de chercher à comprendre ce qui s'est passé et le consul s'est déplacé, il l'a vu, ils ont discuté, il est en bonne santé et il est optimiste». Il renchérit que « le Sénégal n'abandonne jamais ses fils. Macky Sall n'abandonne pas ses enfants dehors ».

Il en veut pour preuve le rapatriement des sénégalais de la Libye. « On n'a pas attendu le reportage de CNN pour agir car de janvier à maintenant, 2499 sénégalais ont été rapatriés et ont l'assistance juridique mais aussi l'assistance pécuniaire de l'Etat du Sénégal ».

Le projet du budget du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur est arrêté à la somme de 60777735560 F Cfa contre 62565332620 F Cfa en 2017, soit une baisse de 1787597060 F Cfa en valeur absolue et 2,86% en valeur relative. Sidiki Kaba défendait le budget de son département avant-hier, samedi 25 novembre à l'Assemblée nationale.

Le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Sidiki Kaba était avant-hier, samedi 25 novembre à l'Hémicycle pour le vote du budget de son ministère arrêté à la somme de 60777735560 F Cfa contre 62565332620 F Cfa en 2017, soit une baisse de 1787597060 F Cfa en valeur absolue et 2,86% en valeur relative. Interpellé sur la situation des migrants en Libye, Sidiki Kaba a rassuré du soutien de l'Etat du Sénégal à porter le combat. Parlant des cas de Cheikh Tidiane Gadio et de Mbayang Diop, il a fait savoir que le «Sénégal n'abandonne jamais ses fils».

