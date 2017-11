Tout en reconnaissant la vision des autorités sur la construction de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), l'Adjoint au maire de Ziguinchor évoque pour autant trois raisons qui plaident pour l'atterrissage des vols en provenance de Ziguinchor au niveau de l'aéroport Léopold Sedar Senghor et non à AIBD qui sera bientôt fonctionnel.

Pour Seydou Sané, Ziguinchor doit continuer à bénéficier de l'aéroport LSS de Yoff. Pour étayer sa position, l'adjoint au maire de Ziguinchor s'appuie d'abord sur le fait que la région Sud est considérée comme zone de priorité touristique.

Ainsi dira-t-il, avec des ambitions pour le tourisme, «c'est une belle initiative de construire un nouvel aéroport à Diass qui doit être accompagnée. Si les touristes doivent venir en Casamance, il faut qu'on leur facilite l'accès. Or, à ce que je sache les mesures d'accompagnement de l'AIBD ne sont pas encore mises en place.

On parle TER, de l'extension de l'autoroute à péage qui n'est pas encore effective ... si bien qu'après 30 mn de vol seulement en Ziguinchor-Dakar on serait condamné à faire plus de deux heures de temps sur la route entre l'AIBD et Dakar (... ) Une façon de ralentir le tourisme et de décourager les uns et les autres», a-t-il soutenu.

Comme si cela ne suffisait pas les évacuations sanitaires se font souvent par voie aérienne pour contourner les difficultés sur la route.

Fort de cela, l'Inspecteur de l'Education doublée de sa casquette politique dégage un deuxième argumentaire : «évacuer un malade jusqu'à Dakar et perdre beaucoup de temps sur la route entre Diass et Dakar, pourrait engendrer de lourdes conséquences», avertit-il.

Et enfin selon toujours le premier collaborateur du maire de Ziguinchor : «un autre paramètre avec des raisons économiques qui font qu'en plus du billet très cher pour cette destination Dakar-Ziguinchor où le billet aller -retour est à 125.000 francs CFA, il faudra casquer pas moins de 20.000 à 25.000 francs en taxi pour quitter AIBD et rallier Dakar. De quoi alourdir le billet Dakar Ziguinchor».

Autant de raisons qui amènent le «Centriste», Seydou Sané à lancer un appel au chef de l'Etat pour que cette question de l'atterrissage des vols en provenance de Ziguinchor et des vols intérieurs à l'aéroport de Dakar Yoff soit bien prise en charge pour répondre aux préoccupations et des populations du Sud et celles de l'intérieur du pays.