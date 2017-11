Et de cinq pour les députés du président de la République, puisque que c'est ainsi que se… Plus »

Deux autres membres du Collectif, Baro Diène et El Hadj Papa Dieng ont insisté sur les grandes qualités morales et humaines de M. Diack.

Majib Sène a prononcé un brillant discours, qui a tenu en haleine l'auditoire, dans lequel, il a loué les qualités de Lamine Diack. Après avoir rappelé les actions entreprises par le Collectif depuis son lancement en septembre dernier, M. Sène a souhaité que les pouvoirs publics édifient les Sénégalais sur ce qu'ils entreprennent comme démarches pour que M. Diack recouvre ses droits d'aller et venir. Il a conclu en demandant de conjuguer prières et actions par tous ceux qui sont mobilisés pour voir M. Diack revenir prochainement dans son pays.

Serigne Abdou Mbacké a noté à cette occasion, les excellentes relations qui le lient au Président Diack et s'est engagé à soutenir l'action du Collectif dont l'objectif est de tout faire afin que celui-ci retrouve la liberté d'aller et venir qui lui est refusée depuis deux ans que la justice française lui a retiré son passeport diplomatique.

