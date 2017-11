Et de cinq pour les députés du président de la République, puisque que c'est ainsi que se… Plus »

«Nous invitons l'Etat à engager des actions de nature à éradiquer la vente illicite de médicament notamment à Touba, à Keur Serigne- Bi à Dakar et dans tous les marchés hebdomadaires du Sénégal car, il ne pourrait exister des zones de non droit dans ce pays», note le porte parole des pharmaciens.

Le porte-parole syndical se désole en effet du fait que ces médicaments étaient destinés au marché parallèle de Touba, une cité religieuse où plus d'une trentaine de pharmacies légalement installées cohabitent avec dix fois plus de dépôts illégaux, «au vu et au su de tout le monde notamment des autorités étatiques et religieuses».

