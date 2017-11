Ça n'a pas été le cas et on nous attendait là-dessus. Quelque part, les Sénégalais ont été dépités par cette 12e Législature», disait l'ancien député Elène Tine. Cette treizième législature depuis son installation n'a jamais pris l'initiative.

L'Assemblée nationale sous la 12e Législature, n'a pris l'initiative qu'une ou deux fois. «L'Assemblée nationale a failli. Cette législature a déçu. Certes, on a voté plus de 145 lois, mais on aurait pu diligenter des commissions d'enquête parlementaire et mettre aussi en branle des initiatives de propositions et de projet de lois nouvelles.

Le député et maire de Dakar en est la cinquième victime. Avant Khalifa Sall, l'Assemblée nationale, largement aux couleurs de l'Alliance pour la république, le parti présidentiel, a levé l'immunité parlementaire des députés Oumar Sarr, Ousmane Ngom, Abdoulaye Baldé et Barthélémy Dias.

