Maroc: Investissement en Afrique - LexisNexis Maroc et IkoneJuris prospectent le potentiel du continent

A l'heure où un rapprochement sans précédent entre le Maroc et le reste du continent Africain (Union Africaine, CEDEAO... ) s'opère, et que les débats autour de la possible intégration du Royaume à l'OHADA s'intensifient, LexisNexis Maroc et IkoneJuris organisent, les 14 et 15 décembre prochains, un Symposium international sur le thème : «Investissement en Afrique et sécurité juridique : les 30 problématiques stratégiques majeures».

Selon un communiqué, une vingtaine d'experts marocains et internationaux viendront ainsi, pendant 2 jours, exposer leurs analyses et expériences auprès d'un public de décideurs politiques, économiques et juridiques.

Ce symposium est axé autour de deux préoccupations majeures pour ces décideurs à savoir: l'investissement en Afrique : quelles opportunités et quels défis pour les juristes et pour le Maroc? L'ingénierie juridique de l'investissement au Maroc et en Afrique, que retenir ? Ainsi, des réponses seront apportées à des questions aussi concrètes et stratégiques que : le rôle des juristes dans les opérations d'investissement, la prise en compte des réalités juridiques locales, la librecirculation des capitaux ou encore le règlement des différends.

Ce rendez-vous est inédit et unique : si en effet de nombreuses manifestations sont consacrées au thème de l'Investissement en Afrique, jamais un panel aussi prestigieux d'experts n'avait été réuni au Maroc pour évoquer cette question sous l'angle pourtant déterminant de la sécurité juridique.

Selon la même source, ce symposium est donc une occasion unique donnée aux participants de partager leurs connaissances et de se doter des expertises requises pour participer à ce grand projet de développement du continent africain.