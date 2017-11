Le Telma coupe a rendu son verdict avec la victoire de Fosa junior en 2 buts à 1 devant Cosfa hier à Mahamasina.

Ce sera le Fosa junior qui représentera Madagascar aux compétitions africaines avec le Cnaps Sport. Car hier, pour la première fois, la ligue de Boeny a eu le dessus pour cette compétition d'envergure. Après tant d'années de sacrifice et de projet, Fosa tient enfin son pari. Les deux buts sont à mettre à l'actif de Santatra à la 75e mn et Jean Yves à la 82e mn. Et pourtant ce seront les militaires qui marqueront à la première mi-temps à la 28e mn. « Tous les buts de Fosa juniors sont surtout dus à des erreurs individuelles et le mérite revient aux joueurs surtout ainsi qu'au coach qui a su trouver ses marques avec eux », nous a déclaré un technicien.

Doda Andriamiasasoa de la fédération a annoncé à l'issue que le match aller de la super coupe aura lieu à Mahajanga et le retour à Vontovorona. Fosa junior rentrera donc chez lui avec le trophée et 3 000 000 Ar et Cosfa se contentera de 1 000 000 Ar. Pour les meilleurs du match, le but sera pour Nôno Cosfa, le jeu sera pour Mario de Fosa junior et Bob de Fosa junior sacré meilleur entraîneur.

Le gazon de Mahamasina n'aura donc pas réussi aux militaires du général Razanajaona malgré son public sur place. Quant aux deux clubs qualifiés à l'international, personne n'ignore que Fosa junior peut avoir les moyens de ses ambitions et le Cnaps Sport, qui ne connaît pas le Cnaps ?