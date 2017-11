Cameroun: Obala - Plus d'un milliard de budget

Obala (Lékié) - La session budgétaire du conseil municipal de la commune d'Obala s'est tenue mercredi 15 novembre, dans la salle des congrès de l'institution. C'était en présence de Simon Pierre Ediba, maire de ladite commune, des conseillers municipaux et de Patrick Kamsu Simou, préfet du département de la Lékié.

Au menu, la consolidation des comptes pour l'exercice qui s'achève, l'examen et l'adoption du projet de budget pour 2018 et les délibérations relatives aux programmes devant doter la commune de nouveaux moyens de travail en vue de la réalisation de ses objectifs de performance et d'assurer le bien-être des populations.

Après les débats et le vote de délibération par les membres, l'enveloppe proposée, équilibrée en recettes et dépenses à la somme d' un milliard 300 millions de F contre 997 millions 640 mille F pour l'exercice 2017 a été adoptée. Soit une hausse de 302 million 360 mille F en valeur absolue et équivalente à 30,30 % en valeur relative.

Il a été indiqué que ce budget devra permettre de contribuer aux côtés de l'Etat, à la mise en œuvre de la politique de développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de la nation. Ceci en droite ligne avec l'atteinte des objectifs du Document de stratégie pour la croissance et l'emploi (DSCE).

Tout comme les Objectifs du développement durable (ODD) qui visent la consolidation au niveau local de la croissance économique génératrice d'emplois et de l'amélioration des conditions de vie des populations.

Au sujet de l'écart observé entre l'exercice antérieur et celui de 2018, le maire Simon Pierre Ediba a expliqué qu' « en 2017, aucune prévision n'a été faite dans les rubriques de subvention d'équipements reçues de l'Etat. Et pourtant dans le compte administratif précédent, un montant de 455millions 327 mille 700 F avait été recouvré.

Il est donc judicieux de revoir cette rubrique à la hausse en prévision des transferts issus de la décentralisation ».