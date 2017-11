Madagascar: « Rima sy mozika » - La nostalgie au rendez-vous

L'amour, patriotisme, nostalgie... les chanteurs ont littéralement joué avec les émotions du public tant au niveau de l'interprétation que sur les thèmes abordés. Entre les prouesses vocales de Nanie, Lili et Lilie, le récital poétique de Riambola Mitia et Ny Aina a fait des heureux dans la salle. Revivent alors les proses de Rado et Ny Avana Ramanantoanina. L'amour de la patrie s'est ravivé dans le cœur avec « Zanahary ô ». De même, les déclarations d'amour, les ruptures et les départs sans retours ont réveillé les sentiments qui sommeillaient dans tout un chacun.

De la musique, et de la bonne a résonné au Ccesca Antanimena hier. Salomon et ses compagnons de scène ont sillonné plusieurs décennies en musique. Le « ba gasy » à l'honneur, rien n'a été laissé au hasard. Bien accueillie par un public attentif, chaque titre s'est avéré être un bout d'histoire pour beaucoup dans l'assistance.

