Cameroun: L'Anafoot prospecte à l'Ouest

Le Dg, Carl Enow Ngachu a récemment déroulé les programmes de formation au gouverneur Augustine Awa Fonka.

Selon Augustine Awa Fonka, le football est important dans la région de l'Ouest. Illustration avec les deux équipes finalistes de la Coupe du Cameroun dont les promoteurs sont des fils de cette région. Le chef de terre de l'Ouest l'a rappelé la semaine dernière au Dg de l'Académie nationale de football (Anafoot), Carl Enow Ngachu, venu solliciter son appui pour les activités que l'Anafoot va déployer sur le terrain dans les prochains jours.

Selon le Dg de l'Anafoot, Jules Marie Tchamango, le chef de pôle régional et son adjoint Justin Kamgué, vont sillonner toute la région pour sélectionner 50 footballeurs âgés de 11 à 13 ans, équitablement répartis par sexe.

Les « perles rares » vont suivre une formation en interne à Yaoundé, et les autres vont continuer leur formation en externe à Bafoussam. Le but étant de former de bons footballeurs qui vont relever le niveau des clubs et du football camerounais. Il y aura aussi une formation scolaire et sur les métiers connexes du football.

Selon le Dg de l'Anafoot, « le football offre de multiples débouchés. Nous envisageons former les stadiers, les kits-masters, les vidéos analystes, les préparateurs physiques, les kinésithérapeutes, et les spécialistes de tous les domaines liés au football ». L'Anafoot va s'installer dans les locaux de la délégation régionale des Sports de l'Ouest, et utilisera le stade Omnisport de Tocket pour la détection des jeunes talents.