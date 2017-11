Cameroun: Est - 400 personnes accèdent à l'état civil

Au résultat, selon des statistiques recueillies sur place, plus de 30% de la population de l'arrondissement du Dja n'ont pas d'actes de naissance et, de fait, de nationalité... « Les frais exigibles au niveau du parquet ne sont pas supportables par les pauvres paysans qui, même après la déclaration de naissance, ne parviennent pas souvent à s'acquitter des frais au niveau de la mairie », explique Hans Bonaventure Ntsiel.

Au terme de l'opération, 424 actes de naissance ont été délivrés aux demandeurs venus de 16 villages bantous et 8 campements bakas. Les bénéficiaires expliquent leur ancienne situation à l'état civil par l'ignorance des procédures, la cherté (25 000 F selon certains) du processus en régularisation, l'éloignement des centres d'état civil, etc.

A l'initiative de Hans Bonaventure Ntsiel, conseiller municipal de la commune de Mindourou et à l'occasion mécène de plusieurs opérations sociales, une audience foraine de jugements supplétifs a été présidée par Ahmadou Aminou, président des tribunaux d'Abong-Mbang, en présence du procureur de la République près lesdits tribunaux et du sous-préfet de l'arrondissement du Dja, Sangwa Tchalla.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.