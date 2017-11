Madagascar: FEL - Un levier de développement du secteur de l'élevage

L'activité de l'élevage concerne 83,8% des ménages agricoles. Le secteur privé commence à y investir mais il est toujours confronté à diverses contraintes qui limitent son développement. Pour mieux valoriser cet énorme potentiel en ressources animales et permettre ensuite à l'élevage de devenir un secteur de croissance forte pouvant réduire la pauvreté, un Fonds de l'Elevage (FEL) a été mis en place. C'est un premier outil de financement servant d'un levier de développement de ce secteur.

Ressources. Le statut du FEL a été modifié en 2014. Et l'Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) dénommé « Fonds de l'Elevage » a été créé. Sa mission est d'appuyer financièrement la mise en œuvre de la politique de développement de l'élevage à traves tous les acteurs tant publics que privés et les collectivités décentralisées. Les ressources du FEL sont constituées par les droits et redevances qui sont gérés par sa direction générale. Ses antennes se chargent du recouvrement au niveau régional par le biais de la nomination des régisseurs de recettes. En outre, le FEL met en œuvre entre autres des activités d'intérêt général touchant le plus grand nombre de bénéficiaire au niveau des collectivités et des actions d'appui à impact rapide au niveau des exploitations familiales agricoles et des jeunes formés. Cet EPA contribue également au renforcement des infrastructures d'élevage et de commercialisation et à la préservation du cheptel national et à leur gestion rationnelle ainsi qu'au renforcement de la santé publique et vétérinaire.

Actions éligibles. Par ailleurs, les perspectives du FEL sont d'allouer une grande partie des redevances, taxes et droits collectés pour l'appui aux éleveurs à travers la mise en place des infrastructures ou dispositifs nécessaires au développement de la production primaire. Et pour pouvoir bénéficier de l'appui du FEL, nombreuses sont les actions éligibles et prioritaires. On peut citer, entre autres, l'opération de lutte contre les calamités affectant l'élevage, la sauvegarde et la relance du secteur, la révision des contrats de location gérance des abattoirs nationaux d'exportation de viande, des centres pépinières de reproducteurs et des stations de monte, réservoirs de gènes pour l'amélioration génétique du cheptel.