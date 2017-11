Egypte: Attentat dans le Sinaï - Le pays entend venger ses Martyrs

L'attaque avait fait 23 morts et une cinquantaine de blessés. A l'unisson, les Etats-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, l'Iran, l'Arabie saoudite et plusieurs pays ont condamné la tragédie de vendredi dernier et apporté leur soutien au peuple égyptien.

Selon un dernier bilan communiqué par le procureur général égyptien, au moins 305 personnes ont été tuées et 128 autres blessées dans cet attentat qui est le plus tragique dans l'histoire du pays des Pharaons. De source judiciaire, les assaillants qui étaient une trentaine, ont fait exploser une bombe avant d'ouvrir le feu sur des fidèles en prière.

Le pays des Pharaons promet une riposte appropriée aux auteurs de l'attaque de vendredi dernier contre une mosquée qui a déjà fait plus de 305 morts et 128 blessés.

