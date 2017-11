Cameroun: Extrême-Nord - On parle de statistique

Maroua (Diamaré) - Aucun projet gouvernemental ne peut pleinement atteindre ses objectifs s'il ne s'adosse pas sur des statistiques fiables. Les dirigeants ou autres promoteurs de biens et services ont besoin des chiffres, non seulement dans la mise en œuvre de leurs plans d'action, mais aussi pour le suivi et l'évaluation des projets et programmes mis sur les rails.

Cette place cardinale de la statistique a été soulignée avec force le 20 novembre 2017 à Maroua à la faveur de la célébration de la 27è édition de la journée africaine consacrée à cette discipline. C'était dans la salle des actes de la communauté urbaine de Maroua ; une cérémonie présidée en lieu et place du gouverneur, par Waïva Maloum, chargé d'études N°1 à la division des affaires économiques, sociales et culturelles dans les services régionaux.

Il avait à ses côtés, outre Léonnel Kwayep Dimou, le chef d'agence régionale de la statistique pour l'Extrême-Nord, mais aussi une kyrielle des délégués et autres responsables des services régionaux. Le porte-parole du gouverneur a saisi cette occasion pour encourager les responsables régionaux des administrations sectorielles, les entreprises et les ménages, à collaborer étroitement avec les services des statistiques pour asseoir les bases de la réalisation harmonieuse des projets et des programmes.