Cameroun: Couverture santé universelle - L'apport de l'Ordre des médecins

Pour concrétiser son vœu, l'Ordre national des médecins a mis sur pied une commission qui devra travailler en collaboration avec le gouvernement pendant un mois et demi, et faire un rapport. C'est grâce à ce document que l'Onmc va décider comment appuyer le gouvernement.

Ils suggèrent notamment qu'une étude soit réalisée sur la population, dans l'objectif de savoir quelle est leur situation financière ? Et définir qui peut payer ses soins médicaux et à quelle hauteur. Puis, ils souhaitent que le plateau technique des structures hospitalières soit mis à niveau. La recherche des financements à travers des partenaires fiables pour le gouvernement n'est pas en reste.

Et souvent ayant des moyens limités, ces derniers sont obligés de se tourner vers les guérisseurs et entre temps le malade développe des complications. Lorsqu'elles se rendent à l'hôpital il est trop tard. D'où l'urgence d'instaurer le système d'assurance santé universel afin d'assurer ou de diminuer les coûts à tous », a-t-il décrié.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.