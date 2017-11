Cameroun: Petites et moyenne entreprises, très petites entreprises - Un appui de 10 milliards de F

Des spécialistes ont planché sur le sujet vendredi et samedi au cours de leur assemblée… Plus »

« C'est une excellente occasion également pour cibler un secteur nouveau dans le pays, à savoir les énergies renouvelables et le bois », a-t-il indiqué, en ajoutant que quelques projets à financer sont déjà recensés. Et dès ce lundi, les équipes de la banque seront à pied d'œuvre pour l'accompagnement.

Les deux institutions ont également conclu un accord de sous participation en risque (ARIZ), d'une enveloppe de 3,279 milliards de F destinée à faciliter l'accès au crédit des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME).

Près de 10 milliards de F. C'est le montant total de la ligne de crédit que l'Agence française de développement (AFD) et SCB Cameroun ont mise en place pour soutenir les investissements privés dédiés aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique et au secteur de la forêt et du bois durables (SUNREF).

