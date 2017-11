Mauritanie: FC Barcelone - Dembélé de retour plus tôt que prévu

Vienne, 24/11/2017 - La ministre du Commerce, de l'industrie et du Tourisme, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, a… Plus »

« Ouais ! Deux semaines et après je passe avec le groupe », a-t-il fait savoir. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il revienne rapidement, lui qui a coûté si cher au Barça.

Victime d'une rupture du tendon du biceps fémoral et absent des terrains depuis le 16 septembre dernier, Ousmane Dembélé pourrait revenir plus tôt que prévu. En effet, l'ailier français d'origine mauritanienne du FC Barcelone a annoncé qu'il reprendra l'entraînement collectif avec le Barça dans deux semaines. L'annonce a été faite par Dembélé au cours d'une discussion avec le staff technique de Rennes, discussion captée par les caméras de l'émission J+1 sur Canal+.

