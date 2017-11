Togo: Gbikinti-Maranatha, encore un 11-0 en vue ?

A peine la 2ème journée du championnat national de football de première division terminée, les joueurs de l'élite du football togolais devront rechausser leurs crampons pour la 3ème journée, mercredi prochain.

Et comme affiches de cette journée, il y aura AS Togo-Port#Foadan au stade municipal, Agaza#Unisport au stade de la JCA à Agoè, Dyto#AS OTR au stade de Kégué, Gomido#Kotoko à Kpalimé, Koroki#Anges de Notsè à Tchamba, Sémassi#Espoir FC à Sokodé, ASCK#ASKO à Kara et surtout Gbikinti#Maranatha à Bassar.

Si des rencontres comme celui au sommet entre Dyto et AS OTR, et les derbys, Gomido-Kotoko dans le Kloto et ASCK-ASKO focaliseront l'attention, il est à noter que c'est surtout l'opposition entre les Lions du mont Barba Bassar et les Messagers venus de Fiokpo qui fixeront tous les projecteurs.

Et ceci, du fait du score (11-0 en faveur de Gbikinti) dernier match qui a opposé les deux équipes lors de la dernière journée, la saison 2016-2017.

En tout cas, même si le contexte n'est plus le même, comparativement à la saison dernière où le match se déroulait alors même que Gbikinti était menacé par la relégation et Maranatha, déjà maintenu, il faut toutefois être sûr que le moindre geste des 22 acteurs ainsi que des officiels du match, à savoir l'arbitre central Tindano Seydou, et ses assistants, Gnamassou Kowou, Idrissou Nassirou et Dékpo Yawo, sera scruté à la loupe. La tàche ne sera pas dès lors facile pour le commissaire au match, Tchagbéléou Diweh.

Avant cette rencontre la situation en ce début de saison pour les deux clubs affiche pour Gbikinti, deux matches, une victoire et un nul pour la 3ème place, alors que Maranatha est lanterne rouge avec 0 pt, soit deux matches, deux défaites.