Burkina Faso: Ouagadougou - Le centre médical Sakina de Nagrin a désormais sa maternité

Notons que cette aide est non remboursable et que la maternité du centre médical Sakina est ouverte à toutes les couches sociales. Des prières, pour le bon fonctionnement de la maternité ont ponctué cette cérémonie d'inauguration.

Plus de 2000 personnes pourront fréquenter la nouvelle maternité équipée d'une salle d'accouchement, d'une suite de couche, des salles de garde, de soins, de consultation, d'échographie et d'un magasin de stockage du matériel.

Le diplomate nippon a également indiqué que la santé de la mère et de l'enfant devrait être au centre des préoccupations des plans de développement. Cette aide japonaise dont a bénéficié l'AEEMB a permis non seulement la construction et l'équipement de la maternité, mais également à clôturer le centre médical.

