Sénégal: Maouloud 2017 - Plaidoyer pour un respect strict du Code de la route

Une caravane de sensibilisation avec des camionnettes munis d'écrans géants et diffusant des spots et autres messages de sensibilisation a mis fin à cette journée de plaidoyer.

Le Maouloud, plus connu sous le nom de Gamou au Sénégal, commémore la naissance du prophète de l'islam, Mouhamet (PSL). Il est célébré dans presque tous les foyers religieux du pays. Des dizaines de milliers de fidèles empruntent la route pour se rendre principalement à Tivaouane (ouest) et à Kaolack (centre).

"L'état des routes et du parc automobile font partie des facteurs d'accident, mais le comportement des usagers est la cause la plus importante. Nous vous invitons à faire preuve de prudence, à vérifier l'état des véhicules et à vous munir des instruments de lisibilité et de visibilité nécessaires", a lancé M. Gaye aux participants.

