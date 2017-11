Mauritanie: Le Président de la République arrive à Boghé, wilaya du Brakna

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, est arrivé, lundi mati, à Boghé pour le lancement et l'inauguration de plusieurs importants projets de développement au profit des populations de la wilaya du Brakna et ceci dans le cadre des festivités commémoratives du 57ème anniversaire de l'indépendance nationale.

A son arrivée à l'aérodrome de Boghé, le Président de la République a été accueilli par le wali de Brakna, M. Abderrahmane ould Mahfoudh Ould Khattry, le commandant de la 7ème région militaire, Colonel Abdallahi Ould Hadou, les députés de la wilaya au Parlement, le hakem de la moughataa de Boghé, M. Ahmedou Ould kakiya et le maire de sa commune.

Les populations de Brakna ont réservé au Président de la République un accueil populaire et chaleureux, brandissant banderoles et photos et scandant des slogans qui louent les réalisations socio-économiques qui ont été réalisées ces dernières années et les réformes qui ont permis d'améliorer notre système constitutionnel et d'enraciner la tradition du dialogue et de la concertation entre les différents acteurs politiques nationaux.

Au cours de ce voyage, le Président de la République est accompagné par une importante délégation comprenant notamment :

- M. Mohamed Ould Abdelvettah, ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines,

- Pr. Kane Boubacar, ministre de la Santé,

- Mme Amal Mint Maouloud, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire,

- M. Ahmed Ould Bahia, directeur de Cabinet du Président de la République,

- M. Mohamed Ould Taleb, chargé de mission à la Présidence de la République,

- Mme Selma Mint Teguedy, chargée de mission à la Présidence de la République,

- M. Mohamed Salem Ould Merzough, conseiller à la Présidence de la République,

- M. El Hacen Ould Ahmed, directeur général du Protocole d'Etat.