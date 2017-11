Mauritanie: Lancement des activités commémoratives de la Journée internationale contre la violence faite aux femmes

Le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a organisé, samedi, à Nouakchott, une cérémonie commémorative de la Journée internationale contre la violence faite aux femmes sous le thème "Ensemble pour éliminer la violence contre les femmes et les filles".

Les activités de cette journée comportaient de nombreux exposés sur la violence du point de vue religieux et juridique, en plus de la présentation de sketchs dénonçant les différents aspects de la violence contre les femmes et les jeunes-filles.

La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Maïmouna Mint Mohammed Taghi, a indiqué que la violence en général, et la violence contre les femmes en particulier constituent des actes illégitimes tant sur le plan religieux que sur le plan juridique, ajoutant qu'il s'agit des comportements peu civilisés et complètement en contradiction avec les règles de l'équité et des droits de l'Homme.

Elle a noté que Son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a toujours cherché à asseoir l'Etat de droit et consolider la justice et les valeurs de l'équité. Ce qui a été à l'origine d'un solide arsenal juridique des droits de l'Homme pour servir d'obstacle incontournable barrant le chemin devant toutes les formes de violence contre les femmes et les filles.

Elle a ajouté que les efforts déployés dans ce sens ont permis de mettre fin à certaines formes de violence envers les femmes et les filles, promettant de continuer à œuvrer, avec l'aide d'Allah, à éliminer complètement les diverses pratiques néfastes pour les femmes et les filles.

Elle a noté que cette célébration coïncide avec les préparatifs du 57e anniversaire de l'indépendance nationale, qui marque la fondation d'une Mauritanie nouvelle.

Pour sa part, le maire de la commune de Dar-Naïm, M. Mohammed Salem Ould Bouh, a salué l'assistance et s'était félicité de cette importante manifestation, demandant à tous de tirer profit des différents exposés présentés lors de cette manifestation.

Le ministre de la Justice et le wali de la wilaya de Nouakchott Nord, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, le Hakem de Dar-Naïm, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres personnalités ont participé à cet événement.