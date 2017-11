Lors du lancement officiel de la campagne nationale de vaccination par le chef de l'Etat, le jeudi 23 novembre dans le village de Bougoula Hameau (dans la périphérie de la ville de Sikasso), le ministre de l'Elevage et de la Pêche, Mme Ly Taher Dravé, a mis l'accent sur les efforts consentis par l'Etat malien. Selon elle, le sous-secteur de l'élevage a bénéficié d'importants investissements dans différents domaines.

Le ministre de l'Elevage et de la Pêche, Mme Ly Taher Dravé a, dans son intervention, relevé que sous l'impulsion du président Kéïta, le sous-secteur de l'élevage a bénéficié d'importants investissements dans les domaines des aménagements pastoraux, des productions et industries animales, de l'insémination artificielle, de la santé animale et de la santé publique vétérinaire

Mme Ly Taher Dravé estime que l'effectif du cheptel malien et son potentiel exigent de son département la mise en place d'un système de santé animale répondant aux normes internationales.

« Le département, à travers les services vétérinaires, déploie d'importants efforts pour une surveillance épidémiologique accrue du cheptel afin de contrer les maladies animales majeures qui affectent notre cheptel limitant sa productivité », a indiqué le ministre.

Le chef du département en charge de l'Elevage a ensuite reçu des mains du président de la République, 3 véhicules Pickup, 47 motos, 2000 doses de vaccin, 45 kits de matériels vétérinaires et 250.000 doses de vaccin de la fièvre de la vallée du rift.

Selon le département de l'Elevage et de la Pêche, le but de cette campagne est de contrôler les maladies animales majeures.

Ce sont des maladies mortelles pour les animaux dont certains sont transmissibles à l'homme. Il s'agit, entre autres, de la péripneumonie contagieuse bovine, de la fièvre aphteuse, des pasteurelloses, des charbons, de la peste des petits ruminants, de la maladie de Newcastle et de la rage.

La vaccination est donc une question de survie en matière de santé animale et humaine. Elle a des avantages aux plans sanitaire, économique et social. Toutes les espèces animales, y compris les canins et les camelins, sont concernées par cette campagne.

A noter que la campagne 2017-2018 touchera 6. 663 291 bovins contre la péripneumonie contagieuse bovine, 3.134.310 bovins contre le charbon symptomatique, 3 .762 . 810 bovins contre la pasteurellose bovine, 4.379 .400 ovins et caprins contre la peste des petits ruminants, 11 254 600 sujets de volaille contre la maladie de Newcastle.

Grâce aux efforts consentis par le gouvernement, la quasi-totalité des vaccins utilisés sont produits au Mali par le Laboratoire central vétérinaire (LCV).