Tunisie: La législation qui fait défaut

Ce problème socio-sportif grave ne fait pas honneur à la Tunisie et se doit d'être traité d'urgence avant que les instances sportives internationales ne s'en mêlent pour nous contraindre aux réformes qui s'imposent et à l'application de nos propres lois, laissées pour lettre morte.

Mieux encore, même le fonctionnement et l'organisation de cette mutuelle ont été bien détaillés et fixés dans le décret gouvernemental n°369/2016 du 8 mars 2016 fixant l'organisation administrative et financière de la mutuelle des sportifs et les modalités de son fonctionnement.

Dans cette loi, il est également «prévu, entre autres avantages sociaux, l'octroi des aides matérielles et réelles dans la limite de 3% des ressources de la mutuelle aux anciens sportifs nécessiteux et qui ne se sont pas affiliés à la mutuelle, les conditions du bénéfice des aides sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports» (article 3).

Il y a aussi la loi n°36/2013 du 1er septembre 2013 portant création de la mutuelle des sportifs qui stipule dans son article premier : «il est créé, en vertu de la présente loi, une société mutuelle dénommée "mutuelle des sportifs" à laquelle sont obligatoirement affiliés les sportifs, les dirigeants, les entraîneurs, les arbitres, les officiels et les administrateurs ayant une couverture sociale et portant des licences sportives des fédérations sportives».

