Tunisie: Le derby grâce à Khazri !

Puis, par la suite, la délivrance pour les locaux est finalement venue de Khazri, encore lui. Après une récupération limite de André dans les pieds de Sala, dans la surface de réparation, le Tunisien a ajusté Tatarusanu et offert les trois points aux siens (2-1, 88e). De quoi faire grogner les joueurs du FCN au coup de sifflet final. Pour vos archives, sachez que c'est le 4e but de Khazri cette saison.

Rien de tel qu'une victoire, même poussive, dans un derby pour se faire adopter par les supporters d'un club. Pour son deuxième match sur le banc du Stade Rennais, une semaine après une défaite à Strasbourg, Sabri Lamouchi savait qu'il jouait gros et a répondu aux attentes du peuple «rouge et noir», son équipe étant venue à bout de Nantes (2-1), au Roazhon Park, lors de la 14e journée de Ligue 1. Un succès qui, de surcroît, permet au Srfc de faire un bond au classement, en se hissant provisoirement à la huitième place, avec 18 points.

