Tunisie: Quand les agressions verbales et physiques deviennent inquiétantes

D'ailleurs, dans le gouvernorat de Kairouan, il ne se passe pas un mois sans que l'on ne soit choqué par des actes d'agression perpétrés contre des enseignants.

Mongi, professeur d'anglais, s'inquiète de la consommation de la drogue aussi bien par les filles que par les garçons : «Cela va de la zatla aux hallucinogènes, et à d'autres substances moins chères mais plus dangereuses, telles que les colles fortes, les cirages, les diluants et même la koukhra (une plante accessible surtout dans les quartiers populaires).

Il est même arrivé que des élèves soient rentrés en classe en état d'ébriété, sans que l'administration ne s'en aperçoive. Et à ces moments-là, c'est à l'enseignant de savoir gérer ce genre de situation car il risque d'être insulté et même frappé comme cela est arrivé cette année».

Sa collègue Anissa, professeur de français, renchérit : «Les actes de violence en milieu scolaire sont commis aussi par certains parents mécontents de la punition infligée à leurs enfants ou des mauvaises notes obtenues lors des devoirs.

Alors, ils n'hésitent pas à commettre beaucoup de dérapage en proférant des insultes, en saccageant les équipements et même en giflant l'enseignant.

Evidemment, cela crée un sentiment de malaise et pousse beaucoup d'enseignants à faire le dos rond, à gonfler les notes, à fermer les yeux sur des scènes d'indiscipline et à ne pas marquer les absences !».

Les parents reprochent aux enseignants leur absence

Pour beaucoup de parents, il y a certains facteurs qui handicapent la bonne évolution du système éducatif et qui augmentent le phénomène de la recrudescence de la violence en milieu scolaire.

Zohra H., mère d'un élève en 7e année, trouve que les enseignants poussent leurs élèves à s'inscrire dans leurs cours privés, sinon ils risquent d'être malmenés en classe : «Ainsi, ils ne savent pas qu'il y a des familles nécessiteuses qui n'ont pas même les moyens pour se soigner, donc ils ne peuvent, en aucun cas, payer les cours dont les prix sont de plus en plus chers. Alors, il est injuste de maltraiter leurs enfants et de privilégier ceux qui ont les moyens de casquer !».

Lotfi S., père de trois enfants, trouve que les enseignants s'absentent très souvent, soit à cause de maladie, soit pour vaquer à leurs préoccupations : «Et comme souvent ils ne sont pas remplacés, cela pousse nos enfants à rester dans la rue en attendant les cours suivants, ce qui met leur santé en danger avec la présence de jeunes dealers qui leur proposent des drogues bon marché et des cigarettes de contrebande.

De ce fait, les parents assistent, impuissants, à ces spectacles de désolation. Pourtant, il suffirait de prévoir des salles de permanence au sein des établissements éducatifs, d'encourager les activités culturelles au sein des clubs et de créer beaucoup plus de cellules d'écoute au profit des élèves vulnérables et dépressifs».

Notons pour terminer que la reprise des cours pour l'actuelle saison scolaire n'a vraiment pas commencé pour certains élèves inscrits dans des écoles rurales. D'où la grogne des parents qui voient chaque jour leurs enfants renvoyés chez eux après avoir fait, en vain, plusieurs kilomètres à pied.

Et comme la situation ne s'est pas améliorée et que les élèves en pâtissent énormément, plusieurs mouvements de protestation et des crises de colère des parents ont été signalés dans certaines écoles dont on a agressé le personnel administratif.