Tunisie: Une composante de la dignité humaine

Verra-t-on un jour chez nous tous les sportifs salariés et jouissant d'un contrat de travail bénéficier d'un régime de protection sociale ordinaire comprenant les prestations servies en matière d'accident de travail et maladies professionnelles, d'assurances sociales et de prestations familiales ?

Aujourd'hui que la donne a changé, ils sont tenus de s'acquitter de cette charge afin de ne pas générer une classe sociale non couverte socialement et qui va se retrouver un jour ou l'autre à la frontière de la précarité.

On parle dans l'absolu de spécificité du football tout en oubliant que dans le cas de notre pays, il a été longtemps régi par l'Etat et qu'il continue de l'être.

La liste des anciens joueurs qui ont terminé leur vie dans le dénuement et la dégradation constitue une honte pour une activité pourtant source de bonheur et de plaisir, sauf dans ces cas précis pour les «oubliés» du sport.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.