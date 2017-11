Tunisie: Elyès Brinis (ex-footballeur du CA et du CSHL) - «Aucune assurance»

Il est bon de souligner que depuis que je suis devenu professionnel en 1999, et arrêté en 2007 après mon grave accident, les trois clubs, à savoir le CA, Djerba Midoun et le CSHL, n'ont versé aucun millime à la CNSS.

A mon avis, il faut un statut juridique pour le sportif de haut niveau et pour les joueurs professionnels. L'heure est venue pour que le gouvernement opère une avancée législative pour apporter une sécurité sur le plan juridique et social aux sportifs de haut niveau et aux salariés du sport. Avec cette loi, tout footballeur aura donc une sécurité et une retraite pour bien vivre.

