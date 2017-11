Tunisie: Mongi Ben Brahim (ancien international évoluant en Suisse) - «Les assurances sociales doivent être obligatoires»

Elles sont légalement obligatoires et leur souscription incombe en premier lieu au club sportif qui s'engage, de par la loi, à les garantir et à les mentionner clairement dans les contrats avec les sportifs à enrôler.

Il y est mentionné la quote-part à payer proportionnellement par le club employeur et le footballeur (ou le sportif professionnel) et qui est à hauteur de 80% à la charge du club et 20% à la charge du sportif.

Bien évidemment, ces couvertures sociales garantissent les soins en cas de maladie et le capital à accorder en cas de décès ou d'invalidité totale ou partielle.

Et vous ne pouvez pas imaginer l'impact de ce genre d'avantages sociaux sur le moral et le mental du sportif qui se sent, du coup, rassuré quant à sa situation sociale en cours de carrière et à sa retraite ou à la suite d'un accident grave.

Mais malheureusement chez nous, rien n'est en pratique dans ce genre d'avantages sociaux qui visent en premier lieu la préservation de la dignité du sportif.

Sur ce point, je ne blâme pas uniquement les clubs ou les fédérations, mais aussi le sportif lui-même qui ne pense qu'au pactole à percevoir à titre de rémunération et aux primes de matches.

Assurer ses arrières, ça ne figure même pas au dernier rang de ses soucis. Nos sportifs professionnels vivent au jour le jour. C'est l'imprudence et l'ignorance totales.

Pourtant, quand ils sont en exercice, nos sportifs ont la latitude de souscrire une assurance-vie qui les protège en cas d'infirmité ou de décès. Mais personne n'y pense. Je crois qu'il y a un vide culturel et administratif ahurissant chez nous dans tous les domaines».