Tunisie: Une moisson de 74 médailles

La compétition a été équilibrée et fort passionnante entre l'Egypte (avec 108 nageurs et nageuses) et la Tunisie avec 26 nageurs et nageuses.

Certes, les Egyptiens ont eu le gros lot avec 160 médailles. La Tunisie s'est classée à la deuxième place avec 74 médailles (18 or, 27 argent et 29 bronze). Un bilan qui reflète la progression évidente des nageurs tunisiens qui n'ont pas démérité tout au long de cette compétition.

La palme de cette joute est revenue au nageur tunisien qui a assuré sa qualification aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse, prévus au mois de juillet 2018 en Argentine.

A signaler la bonne prestation du nageur tunisien Mohamed Aziz Gaffari qui a été désigné meilleur nageur de cette joute, et ce, après avoir remporté 3 médailles d'or et réussi à battre sept records arabes.

De son côté, la nageuse Nesrine Cheliti a confirmé ses qualités en battant aussi des records. Enfin, nous soulignons la bonne prestation de la jeune nageuse Abid qui a glané six médailles dans ces championnats (1 or, 4 argent et 1 bronze).

Cette compétition sera un tremplin pour l'avenir de la natation tunisienne.