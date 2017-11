Tunisie: Les Clubistes brouillent les cartes

La bande à Hafedh Zouabi a répété le scénario du match face à l'Etoile Sportive du Sahel en prenant les devants et quatre buts d'avance à la mi-temps. Sauf que cette fois les Clubistes n'ont pas refait les mêmes erreurs commises face à l'ESS.

Les camarades de Makrem Missaoui, auteur d'une grosse prestation, et de Skander Zaïed, le futur espoir du handball national, ont dominé les débats face à l'Espérance de bout en bout. Les «Sang et Or» n'ont jamais réussi à égaliser ni à prendre l'avantage une seule fois.

C'est vrai que certains joueurs manquaient à l'appel dans les rangs espérantistes, mais cela ne doit en rien minimiser la victoire des Clubistes. Ces derniers avaient hâte de remettre les pendules à l'heure après la défaite face à l'ASTéboulba lors de la journée précédente.

Ils ont donc tenu le coup quand l'Espérance a refait surface pour essayer d'égaliser et se sont imposés par un but d'écart. Le Club Africain n'a pas lâché prise et se cramponne à la troisième place, quand on sait que l'objectif cette saison est la qualification au play-off sans plus.

L'ESS difficilement

La défaite de l'Espérance a permis à l'Etoile Sportive du Sahel de porter son avance au classement de quatre à sept points d'avance.

Il faut dire que les Etoilés ont souffert face à l'ASHammamet avant de l'emporter. Les Capbonais ont donné du fil à retordre à leurs adversaires du jour. L'ESS est revenue à la charge en fin de mi-temps pour prendre un petit but d'avance avant le repos. L'ASH a certes fait jeu égal avec l'ESS, mais les joueurs de Sami Saïdi ont mis leur poids dans le match et leur expérience a été déterminante.

Le choc du Sahel entre le CHB Jammel et l'AS Téboulba est revenu à l'équipe visiteuse. Les Téboulbiens remportent ainsi une seconde victoire consécutive après celle face au Club Africain. Ils ont prouvé qu'ils savent voyager et restent un concurrent sérieux à la qualification à la course au titre.

El Makarem de Mahdia a mordu la poussière face à Sakiet Ezzit et a fait les frais du réveil de l'équipe sfaxienne. Les Mahdois perdent de ce fait une place au classement et chutent à la cinquième place. L'autre équipe de Mahdia, le CS Hiboun, a fait mieux, elle a battu l'US Témimienne.

Les coéquipiers des frères Boubaker n'arrivent pas à décoller de la dixième place, mais gardent une avance consistante par rapport au premier relégable qui n'est autre que l'U S Témimienne. Le match entre Béni Khiar et le Sporting de Moknine n'a pas livré de vainqueur et les deux équipes campent de la sorte sur leurs positions.