Tunisie: Témoignages de deux jeunes lycéens

Il pense aussi qu'il faut alléger les programmes scolaires et sécuriser les lycées en ayant recours aux unités de sécurité. Il est nécessaire d'ancrer dans les esprits des élèves, dès le cycle primaire, les nobles valeurs de tolérance, de solidarité, d'entraide et la non-violence.

Seïfeddine préconise la formation des enseignants en matière de pédagogie et de psychologie, soulignant l'importance des activités parascolaires qui peuvent contribuer à une meilleure intégration scolaire et sociale et diminuer le risque de décrochage et de délinquance.

A ceci, s'ajoute la violence verbale exercée par certains enseignants et surveillants à l'égard des élèves, ce qui crée des tensions sur le plan relationnel entre les deux parties. Le grand malheur est que la violence peut provoquer même l'abandon scolaire qui, à son tour, pousse à la consommation des psychotropes et même au suicide.

Il y a lieu aussi d'évoquer les troubles psychologiques et le stress dans lesquels vivent certains élèves en raison du système éducatif et des programmes scolaires inappropriés. Aujourd'hui, l'élève ne trouve même pas le temps de s'adonner à des activités ludiques ou sportives.

