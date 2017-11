Tunisie: Soutien des start-up en phase de croissance

IntilaQ compte déjà parmi ses principales réalisations le financement de 26 start-up (12 MDT d'investissement) sur 60 start-up accompagnées et la formation de 700 étudiants/développeurs en moyenne par an.

le premier volet est le support direct des start-up via une offre d'accompagnement 360° couvrant les aspects suivants : financement (allant jusqu'à 1 MDT), accompagnement technique, conseil business, support sur le recrutement et amélioration de la visibilité des start-up à travers les partenaires média (PR boost).

IntilaQ est un hub d'innovation et d'investissement fondé fin 2014 par Qatar Friendship Fund & Microsoft et ayant pour mission la dynamisation de l'écosystème des startups technologiques en Tunisie. L'intervention d'IntilaQ s'illustre sur deux plans :

La deuxième partie de la conférence a été consacrée au déroulement de la vision future d'IntilaQ, notamment, la nouvelle stratégie d'investissement et l'ouverture d'IntilaQ HUB, à savoir le nouveau ticket d'investissement qui soutiendra désormais les start-up en phase de croissance (Mid-Growth) et qui ont une portée à l'international et qui s'élèvera à 1M TND.

