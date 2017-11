Tunisie: Lancement du concours «Conect» pour encourager les jeunes promoteurs d'espaces culturels privés

Les postulants doivent présenter un aperçu de l'espace, un rapport sur son activité lors de la saison culturelle 2016-2017, une biographie de l'équipe du travail et du cadre spécialisé, une revue de presse et des photos illustrant les activés réalisées (20 photos au maximum).

Dans un communiqué de presse, Conect informe qu'un prix sera décerné dans le cadre des Journées Théâtrales de Carthage (JTC,8-16 décembre 2017) dans le but d'encourager la culture et les initiatives culturelles. A cet effet, un concours d'encouragement des jeunes promoteurs des espaces culturels privés sera organisé dans une première étape dans le Grand-Tunis: Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous.

