Tunisie: Le parcours du combattant

Secundo, si le sportif est blessé par un sportif d'une autre équipe, le club dispose d'un recours contre ce dernier et son club l'employant afin de lui demander le remboursement de l'ensemble des salaires maintenus et des cotisations afférentes. En pratique, il appartient à l'assureur du sportif à l'origine de la blessure et de son club de verser l'indemnisation.

Enfin, ils peuvent souscrire à l'assurance de dommages corporels obligatoirement proposée par la fédération sportive dont ils relèvent éventuellement. Celle-ci permet aux intéressés de bénéficier de prestations frais de santé et d'incapacité de travail de qualité et à moindre coût.

Enfin, si la blessure est causée par un joueur adverse, notamment à l'occasion d'une compétition, le sportif victime a la possibilité d'engager la responsabilité de l'auteur du dommage et du club adverse (l'indemnisation est en pratique versée par l'assureur du joueur adverse et de son club).

Ce faisant, qu'il s'agisse de remplacer la perte de salaire ou l'indemnisation des frais de santé engagés, il demeure toujours possible de souscrire à l'assurance de dommages corporels proposée par sa fédération. Particulièrement compétitive financièrement, celle-ci permet aux intéressés d'utilement compléter les prestations légales et complémentaires prévues à titre obligatoire par la loi ou la convention collective.

Et, le cas échéant, sommes-nous dans le champ d'une protection sociale ou devrait-on s'en remettre à la fatalité et aux hommes de bonne volonté. Force est de constater que, parfois, la faute dépasse le domaine strictement sportif.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.