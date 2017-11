Tunisie: Le PNU devient Machrou

De son côté, Mohamed Jegham a souligné que «la carte politique dans le pays exige une unification des efforts des partis du centre pour former un parti unifié», estimant que la fusion du Parti national unifié avec Machrou Tounès «est un acte altruiste et un jalon important dans le processus d'instauration d'une force politique modérée et moderniste prônant l'Etat civil dont les bases ont été fondées par le leader Habib Bourguiba».

Il a estimé que le Mouvement Machrou Tounès «est présent avec force au sein du front parlementaire progressiste pour la formation d'un grand pôle national réunissant les différentes forces du centre capables de rivaliser efficacement au plan politique et présenter une alternative aux problèmes politiques, économiques et sociaux».

«La fusion du PNU au sein du MMT est l'aboutissement de consultations avec des partis du centre et nous allons poursuivre ces consultations avec les partis Afek Tounès, Al Badil et Bani Watani pour trouver des bases d'un front d'action permanente», a déclaré Moshen Marzouk à la presse après la signature du document de fusion.

