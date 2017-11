Ile Maurice: Affaire Roches-Noires - La défense veut prouver le lien entre Gooljaury et le gouvernement

Une cinquantaine de personnes, hommes, femmes et enfants, s'étaient regroupées ce matin, lundi 27… Plus »

Rakesh Gooljaury a répondu par l'affirmative, expliquant que même s'il ne travaillait pas, il essayait de trouver un emploi. Ce à quoi Me Bundhun a martelé : «Ou ti koné ou pou gagn koudmé dépi bann dimounn a ki ou finn donn informasyon?» Non, a répondu Rakesh Gooljaury, «mo pa fer sa mo travay dir».

Me Nargis Bundhun, avocate de Rampersad Sooroojebally, a également procédé au contre-interrogatoire de l'ancien patron de Fashion Style. Elle lui a, entre autres, posé des questions sur sa pétition de divorce de son ex-épouse, Anishta Rughoobai. «Vous avez signé une pétition accompagnée de certaines conventions de divorce alors que vous étiez en receivership depuis neuf mois déjà et que vous saviez que vous n'aviez pas d'argent ?» lui a demandé la Senior Counsel.

Face aux questions du Senior Counsel Me Gavin Glover, Rakesh Gooljaury a concédé que Navin Ramgoolam voulait faire une déposition à la police à la suite du vol avec violence qui s'était déroulé dans le campement. L'avocat a également rappelé la déclaration de Me Sanjeev Teeluckdharry, selon laquelle Rakesh Gooljaury, qui avait retenu les services de l'avocat dans une autre affaire, aurait aidé le présent gouvernement en leur refilant des informations. Ce que dément Rakesh Gooljaury.

