Ile Maurice: Paradise Papers - Mise en garde de la FSC contre les fraudes, la menace de sanctions brandie

La FSC prend position sur les Paradise Papers by L'express Maurice on Scribd

Maurice est reconnu mondialement comme étant un centre financier par excellence sur le plan mondial en ce qui concerne les investissements transfrontaliers, peut-on lire dans le communiqué. De plus, explique la FSC, le pays a reçu plusieurs recommandations de différentes instances régulatrices des normes internationales, dont la dernière en date est la note «Compliant» de l'OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose. Cette reconnaissance, selon la FSC, démontre que Maurice maintient ses pratiques d'échange d'informations, conformes aux meilleures normes internationales.

C'est ainsi que la Financial Services Commission (FSC), dans un communiqué émis le 24 novembre, défend le pays, cité dans l'affaire des Paradise Papers. Il s'agit d'une nouvelle enquête internationale sur les paradis fiscaux et le business offshore, menée par un groupe de journalistes.

