Ile Maurice: Loto - La nouvelle vie d'un jeune de 20 ans et d'une travailleuse sociale

Pour l'autre gagnante, c'est une tout autre histoire. Ce n'est peut-être pas un hasard si la chance a choisi de sourire à cette travailleuse sociale. Femme au grand cœur, elle explique qu'elle distribuera une partie de sa cagnotte parmi les plus démunis et que le reste sera investi dans son entreprise familiale. Comme quoi, le loto, cela peut changer une vie, voire plusieurs.

«Cet argent me permettra d'avancer et je pourrai m'offrir une maison», lance Shakti, dont l'avenir s'annonce beaucoup plus serein grâce à son gain. Et c'est chez Dawn Snack, à Surinam, que le jeune homme a validé son ticket grâce auquel il est devenu un multimillionnaire. Quoi qu'il en soit, il garde les pieds sur terre et affirme qu'il va conserver son emploi.

Il arrive parfois qu'on ait de la chance. Beaucoup de chance même. Et ce n'est pas les deux heureux gagnants du dernier tirage du loto du samedi 25 novembre qui diront le contraire. Car en cochant les six numéros, ils étaient loin de penser qu'il s'agissait là, de la combinaison gagnante.

