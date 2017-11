Tunisie: Deux victoires faciles

Le plus important, c'est que notre équipe, emmenée par Mario Palma, a pu joueur sur sa valeur et confirmer son statut de champion d'Afrique qui doit dominer ses adversaires. A noter que chaque sélection apporte avec elle le nombre de points gagnés au premier tour.

C'était encore plus facile face au modeste Tchad qui a été balayé par nos basketteurs qui ont réussi à franchir le cap des 100 points (101-40). C'était un match très facile contre l'équipe la plus faible du groupe.

Kenioua, Selimène, Ben Romdhane, Chennoufi, H'didane ont creusé l'écart dès la première mi-temps 47-29 pour se détacher par la suite et gagner par 40 points d'écart (96-56). Kenioua (16 pts), Selimène et Ben Romdhane (14 pts) ont été les meilleurs pointeurs, alors que Palma en a profité en seconde mi-temps pour tourner son effectif.

