Tunisie: Le rôle pionnier du mouvement olympique

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a donné en début de week-end passé le coup d'envoi des festivités commémoratives du soixantième anniversaire de la création du Comité national olympique tunisien (Cnot), et ce, en présidant une cérémonie organisée au centre culturel, sportif et de la jeunesse d'El Menzah ayant groupé les différentes générations du sport et de l'olympisme en Tunisie.

Le passé éclaire le présent

Le Cnot a organisé à cette occasion une exposition de photos retraçant les faits marquants de l'histoire du sport tunisien tout au long des différentes éditions des Jeux olympiques, alors qu'un hommage a été rendu à plusieurs figures du sport et de l'olympisme.

Le chef de l'Etat a exprimé à cette occasion sa «considération aux pionniers du mouvement olympique tunisien, aux présidents du Cnot et aux sportifs olympiques depuis l'édition de Rome 1960 jusqu'aux olympiades de Rio de Janeiro 2016 qui ont défendu avec abnégation les couleurs nationales».

«L'olympisme est enraciné dans l'histoire de l'Etat»

Il a souligné que «le sport et le mouvement olympique ont joué un rôle pionnier dans l'édification de la Tunisie indépendante et ont contribué depuis les années soixante à relever le défi de la libération de la femme en diffusant la pratique du sport féminin dans les écoles et les associations».

«Le sport et les idéaux olympiques sont un rempart contre l'ignorance, la violence et l'extrémisme», a-t-il affirmé, tout en appelant les jeunes et les sportifs «à rester solidaires pour faire triompher la Tunisie, perpétuer son histoire prestigieuse et bâtir son avenir grâce leurs réalisations et performances».

Béji Caïd Essebsi a souligné que «l'olympisme est bien enraciné dans l'histoire de l'Etat qui reste très reconnaissant aux dirigeants du mouvement sportif et olympique tunisien».

Il a rendu hommage au Cnot «pour ses efforts visant à diffuser les valeurs olympiques, préserver la mémoire sportive nationale et pour son souci constant de consacrer les idéaux sportifs afin de faire prévaloir la culture de la vie, la saine émulation, la solidarité et la paix».

De son côté, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Majdoline Cherni, a déclaré que la célébration du soixantième anniversaire du Comité national olympique prévoit un «programme riche en conférences, activités sportives et hommages à l'échelle nationale».

Objectif, les JO de Tokyo 2020 et de Paris 2024

Elle a affirmé que «la présence du président de la République pour donner le coup d'envoi des festivités est une grande motivation pour tous les membres de la famille sportive et olympique grâce à l'hommage aux différentes générations de sportifs, ce qui ne manquera pas de conforter le moral de l'élite sportive qui se prépare pour les JO de Tokyo 2020 et Paris 2024».

Majdoline Cherni a rappelé à cet égard que son département a mis en place «une stratégie pour la préparation des sportifs de l'élite avec la conclusion de 40 contrats avec des sportifs évoluant en Tunisie et à l'étranger».

«Nous nous soucions également, dans le cadre de la commission commune avec le Cnot, de suivre le programme de préparation pour ces importantes échéances, en parfaite cohésion avec les différentes structures sportives, tout en optant pour le contrôle et l'évaluation des bilans afin d'atteindre les objectifs fixés et pousser les sportifs à réussir de bonnes performances et hisser les couleurs nationales sur la scène internationale», a-t-elle souligné.

Le handisport à l'honneur

Pour sa part, le président du Cnot, Mehrez Bousayène, a qualifié de «journée historique» la présence du président de la République pour présider les festivités de la création du Comité national olympique.

«Les derniers Jeux olympiques de Rio ont enregistré un bon bilan de performances des athlètes tunisiens malgré les moyens limités avec trois sportifs ayant accédé aux podiums dans des disciplines couronnées pour la première fois avec des médailles», a-t-il affirmé.

Il a rendu également un grand hommage aux athlètes du handisport qui «ont accompli de grands exploits, ce qui constitue pour eux une grande motivation pour poursuivre le parcours avec plus de détermination et d'enthousiasme».

Le champion olympique de natation Oussama Mellouli, honoré à cette occasion par le chef de l'Etat, a déclaré que «la présence du président de la République à l'occasion du 60e anniversaire du Cnot et son hommage aux sportifs médaillés est une bonne initiative qui prouve que la Tunisie est capable, malgré ses moyens limités, de réussir de bonnes performances».

«C'est une bonne occasion aussi marquée par des retrouvailles avec des sportifs qui se sont illustrés depuis les JO de Tokyo et un coup de pouce au moral des sportifs pour rééditer d'autres performances», a-t-il ajouté.

L'escrimeuse Inès Boubakri, médaille de bronze aux JO de Rio, s'est déclarée émue pour cet hommage «d'autant qu'il provient du président de la République, ce qui témoigne de la reconnaissance pour tous ceux qui ont sué pour hisser haut les couleurs nationales».

«Le suivi et le soutien aux sportifs pour bien préparer les prochaines échéances sont également impératifs afin de réussir d'autres performances à Tokyo 2020», a-t-elle fait remarquer.

L'athlète de handisport, Raoua Tlili, médaille d'or aux derniers Jeux paralympiques, a souligné que l'hommage rendu «par la plus haute autorité du pays» confère plus de détermination et d'enthousiasme pour bien préparer les prochaines échéances importantes.

Au cours de cette cérémonie, le chef de l'Etat a rendu hommage aux huit sportifs suivants :

- Mustapha Thraya, fondateur du Cnot (à titre posthume)

- Mohamed Ben Abdelkader, premier président du Cnot (à titre posthume)

- Le boxeur Habib Galhia (à titre posthume)

- L'athlète Mohamed Gammoudi

- Le nageur Oussama Mellouli

- L'athlète Habiba Ghribi

- L'escrimeuse Inès Boubakri

- La lutteuse Maroua Amri