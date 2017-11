Afrique: Transport aérien - La BAD pour l'application de l'accord de Yamoussoukro

Ensemble, libérer les droits de trafic du transport aérien de l'Afrique et intégrer l'Afrique. C'est ce que recommande Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (Bad). C'était mardi dernier à Abuja lors du troisième Forum aéronautique mondial de l'Oaci.

Le président de la Banque africaine de développement (Bad) a plaidé mardi dernier à Abuja pour l'application de l'accord de Yamoussoukro sur les transports aériens.

Il s'exprimait lors du troisième Forum aéronautique mondial de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci). «Bien que 20 pays l'aient signé, beaucoup d'entre eux ne l'ont toujours pas mis en œuvre, a déclaré M. Adesina à

Abuja. « La rigidité des accords bilatéraux s'appliquant aux services aériens a rendu difficile la libéralisation des marchés de l'aviation de la région.

Nous devons rendre les marchés de l'aviation régionale compétitifs et abaisser les coûts, dégager une meilleure rentabilité et améliorer les connexions et les facilités», a déclaré Adesina.

Le président de la Banque a également souligné le solide appui qu'apporte la Banque au Nigeria et a exprimé sa confiance dans la capacité du Nigeria à respecter ses engagements politiques.

«L'organisation de ce forum mondial ici à Abuja est une marque évidente de confiance à l'égard du Nigeria. Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous féliciter, vous et votre gouvernement, pour

le programme de relance et de croissance visant à bâtir une économie plus résiliente », a dit Adesina. « Comme vous le savez, nous avons mis à disposition 600 millions de dollars pour aider le gouvernement à résoudre son problème de déficit budgétaire, et nous sommes disposés à poursuivre notre appui, au moment où il se lance dans des initiatives visant à diversifier l'économie et à rehausser le niveau des revenus ainsi que la productivité des secteurs non pétroliers », a précisé le président de la Bad.

Selon le président de la Bad, la contribution actuelle de l'industrie aéronautique de l'Afrique au Pib annuel du continent s'élève à 73 milliards de dollars, et elle donne de l'emploi à environ 7 millions de personnes, soit à 130 000 nationaux en moyenne par pays.

«L'industrie aéronautique devrait croître de 5 % par an au cours des deux prochaines décennies. Elle a fourni des prestations à 120 millions de passagers en 2015, un nombre qui va tripler pour atteindre 300 millions de passagers d'ici 2035, a fait ressortir Adesina », a-t-il dit.