Sénégal: Budget 2018 - 1161 milliards de FCfa affectés aux services sociaux

Et de cinq pour les députés du président de la République, puisque que c'est ainsi que se… Plus »

« Le budget est au service d'une vision. On nous demande de partager les fruits de la croissance ; et ce sont ces fruits qui sont en train d'être partagés », a précise le ministre de l'Economie.

D'après le rapport de la Commission de l'Economie générale, des Finances et du Plan, les députés se sont réjouis, lors des travaux en commission, de la mise en place d'un budget social qui prend en charge la question de l'autonomisation des femmes, la Couverture maladie universelle (Cmu), la formation professionnelle en faveur des jeunes et l'entreprenariat.

Ce qui lui fait dire que le budget de l'année 2018 est un « budget social », car il « privilégie les dépenses ayant un impact significatif, direct et immédiat sur le quotidien des Sénégalais, dans l'objectif de rendre ce quotidien plus agréable ». Selon le député Adji Diarra Mbergane, la priorité est accordée au social.

