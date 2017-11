Congo-Kinshasa: Secteur minier - Fer de lance des efforts de la RDC en faveur de la transformation numérique

L'affirmation est contenue dans une récente tribune intitulée « Accélérer l'adoption du cloud et la transformation numérique : des exemples concrets en Afrique de l'ouest » de Yacine Barro, responsable de Microsoft pour l'Afrique de l'ouest et l'Afrique centrale.

La directrice de Microsoft s'appuie sur l'article « Digital innovation driving growth in DRC mining sector », publié par le fournisseur d'accès Internet iWayAfrica. Ce dernier souligne qu'en République démocratique du Congo (RDC), l'innovation numérique stimule la transformation au sein du secteur minier local. Ce changement, selon iWayAfrica, stimule la croissance et devient un facteur de différenciation-clé dans le pays. Le fournisseur d'accès Internet rappelle qu'avec plus de vingt-cinq groupes miniers internationaux actifs dans la région, le secteur minier est devenu important car il est également connu pour la production mondiale de cobalt, de cuivre, de diamant, de tantale, d'étain et d'or. « Alors que la région est riche en opportunités, une connectivité fiable, adaptable et omniprésente est un catalyseur essentiel pour une feuille de route de l'innovation numérique. Ceci est particulièrement pertinent dans le secteur minier, où les exigences de connectivité vont bien au-delà de la simple connexion d'un site distant à un siège social régional ou mondial », dit Ali Bofulo, directeur général d'iWayAfrica,

Pour ce dernier, si la RDC veut évoluer, adopter l'innovation numérique et augmenter sa production minière, des problèmes technologiques tels que la connectivité doivent être résolus. En effet, estime-t-il, cela devient de plus en plus pertinent, car les entreprises se tournent vers la technologie pour se différencier :« L'Internet des objets, entre autres technologies numériques, a commencé à générer plus d'automatisation et de system reporting pour la gestion des performances et du rendement. Tout cela nécessite une réelle connectivité dans les zones reculées pour réussir », soutient le DG d'iWayAfrica. Selon lui, cette quête d'une productivité accrue conduit l'industrie minière à implémenter des systèmes plus automatisés et à rechercher une plus grande intégration informatique : surveillance en temps réel, systèmes de santé et sécurité, services de sécurité, dédouanement en ligne et accès aux applications ERP.

A en croire Ali Bofulo, le secteur minier peut maintenant déployer des satellites pour différents cas qui répondent aux besoins spécifiques. Cela inclut la connectivité mono ou multisite, les systèmes de surveillance en temps réel, l'utilisation occasionnelle du Wi-Fi ou la connectivité de secours. «Le satellite a longtemps été utilisé comme technologie d'accès par les sociétés minières et d'exploration pour établir des communications dans des sites éloignés. Ces mêmes entreprises peuvent désormais tirer parti des améliorations apportées à l'industrie des satellites pour mettre en œuvre leurs propres stratégies d'innovation numérique dans les mêmes régions éloignées », explique le DG d'iWayAfrica.

Connecter les citoyens pour encourager la transformation numérique en RDC

Dans sa tribune, Yacine Barro soutient qu'il existe en Afrique un grand nombre d'organisations qui utilisent des moyens innovants de connecter les communautés rurales et mal desservies à Internet à un prix abordable. En 2016 et 2017, précise-t-elle à ce sujet, Microsoft a investi dans trois d'entre elles, à savoir Ekovolt au Nigeria ainsi que VisionNet et WrightGrid en RDC. VisionNet, note-t-elle, utilise le Wifi géré dans le cloud pour offrir un accès à Internet à faible coût aux étudiants universitaires ruraux par l'intermédiaire de Pocket Cyber Cafés. De la même manière, WrightGrid fournit une connectivité à travers des postes de recharge de téléphone et d'accès Internet sans fil fonctionnant à l'énergie solaire qu'elle conçoit, fabrique et installe dans les espaces publics. « Dans un pays de 79 millions d'habitants où seuls trois millions de personnes ont accès à Internet, où le revenu moyen est de 394 $ par an, et où l'alimentation électrique demeure problématique, ces deux entreprises ajoutent une valeur significative. Avec le soutien de Microsoft, VisionNet espère fournir vingt-quatre heures d'accès Internet illimité à des taux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché », a fait savoir Yacine Barro. Pour elle, une fois connectés et dotés des compétences nécessaires, les Africains peuvent utiliser la technologie pour opérer la transformation numérique dans les secteurs tels que les soins de santé, l'énergie, l'éducation et l'agriculture.

Transformer le secteur des PME

Pour la directrice de Microsoft Afrique de l'ouest et centrale, le cloud computing a le potentiel de révolutionner le secteur des Petites et moyennes entreprises (PME) en permettant aux entrepreneurs de les moderniser, d'enrichir leurs offres et d'atteindre de nouveaux clients. Néanmoins, précise-t-elle, la transition vers le cloud ne va pas se faire en un jour, car elle demande une vision et des efforts délibérés de la part des entreprises.