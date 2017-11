Congo-Brazzaville: Institut français du Congo - Le public découvre les différents métiers de l'espace culturel

Des journées portes ouvertes, organisées du 25 au 26 novembre à Brazzaville, ont mobilisé un grand monde qui a pu se rendre compte de ce qui se fait dans le centre culturel.

Initiées par Marie Audigier, directrice déléguée de l'Institut français du Congo (IFC), les journées portes ouvertes ont permis au public de découvrir tous les métiers, le savoir-faire et talents de l'équipe de cet institut. C'est aussi l'opportunité pour ce lieu culturel de montrer, pour la première fois depuis son existence au Congo Brazzaville, la richesse de sa programmation. « Il y a énormément de compétences que beaucoup de gens ignorent», a indiqué la directrice déléguée.

À cette occasion, plus d'une vingtaine de stands ont été érigés, notamment avec les images du festival du livre Filaf, festival images et histoire, festival de BD Bilili, Mboté hip hop, Brazza, forum des métiers, fête de la musique et des articles de nombreux partenaires.

Durant deux jours, le public a visité les différents stands et a également suivi en continu le film documentaire de Yann Arthus Bertrand Le Congo vu du ciel sur Lac Télé, les chutes de la Loufoulakari, le fleuve Congo et barges gênantes, Brazzaville ainsi que le festival Louis de Funès. La création de Fortuné Bateza, comédien congolais, une mise en scène d'un extrait de Fantômas d'André Hunebelle et le film Les Gendarmes et les Gendarmettes de Jean Girault et de Tony Aboyantz faisaient partie de la programmation.

Ont été aussi projetés : Le Gendarme se marie de Jean Girault ; Le Gendarme et les extra-terrestres ; La Folie des Grandeurs de Gérard Oury et La Grande Vadrouille.

La directrice déléguée de l'IFC s'est dit contente de voir la concrétisation de cet évènement. « C'est pour la première fois que l'Institut français du Congo organise un tel évènement. Cette idée colle parfaitement à l'esprit d'ouverture de l'ensemble de l'équipe de l'IFC. C'est une journée qui nous permet de dire à tous les Congolais que nos portes sont ouvertes », a fait savoir Marie Audigier

Khady Fall Diagne, enseignante expatriée de lettres au lycée Saint-Exupéry de Brazzaville, a apprécié favorablement l'initiative. « Je salue cette formidable initiative. L'institut français est un lieu de circulation de culture, de partage, de rencontre et nous permet de construire les passerelles entre les différents milieux scolaire, institutionnel, administratif et même civil. C'est un moment fort », a-t-elle dit

L'un des visiteurs, satisfait de l'activité, a déclaré : « Cette journée est importante, elle m'a permis de découvrir les choses que je ne connaissais pas. Je viens souvent à l'IFC pour suivre soit un film ou le théâtre. C'est pour la première fois que j'assiste à une telle journée ».