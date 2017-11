Libye: Esclavage en Libye - Le Premier ministre canadien appelle la communauté internationale à agir

Dans une déclaration publiée sur le site du gouvernement, Justin Trudeau a demandé, le 26 novembre, à « faire davantage » pour lutter contre l'esclavage de migrants africains en Libye.

Jugeant « odieux et méprisable » ce qui se passe en Libye contre les migrants, le chef du gouvernement canadien a appelé la communauté internationale à « travailler ensemble afin de faire reconnaître et de protéger les droits de la personne et la dignité de tous ».

« Le Canada refuse de rester silencieux face à de telles atrocités inhumaines », a assuré Justin Trudeau. « Même s'il est clair que le gouvernement libyen fait enquête sur cette horrible injustice et que les organismes humanitaires déploient leurs efforts pour aider les victimes, il faut en faire davantage pour répondre à cette situation », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a souhaité que tous les Etats, en particulier ceux d'Afrique du nord, s'impliquent davantage dans la lutte contre la vente des migrants. « Nous appelons encore une fois tous les Etats membres des Nations unies à mettre en œuvre et à respecter le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants », a précisé Justin Trudeau.

Un récent reportage de la chaîne de télévision américaine CNN montrant des migrants vendus aux enchères en Libye, et largement partagé sur les réseaux sociaux, a suscité des réactions indignes à travers le monde. Pour tenter de calmer cette vague d'indignations, le gouvernement libyen d'union nationale a annoncé qu'il avait ordonné une enquête dont les conclusions « ne sauront tarder ».