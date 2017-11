Le plan d'action dévoilé le 24 novembre, à Pointe-Noire, permettra à terme aux sociétés de se constituer un environnement numérique du travail, de se développer grâce au numérique et de doper leur croissance à partir du commerce électronique.

Le DSI-Club Congo (Club des directeurs des systèmes d'information du Congo), à ce jour la plus grande organisation des professionnels de l'informatique du pays, s'est fixé comme objectif de faire des systèmes d'information un levier productif et de performance pour les entreprises, à travers la promotion et le développement des usages des TIC (Technologies d'information et de communication). En organisant ces deuxièmes rendez-vous du numérique, en partenariat avec la chambre consulaire de Pointe-Noire, cette organisation voudrait aider les PME (Petites et moyennes entreprises) congolaises à s'arrimer à l'économie numérique pour plus de productivité et de performance. Cette édition, en effet, a été tenue sur le thème «Arrimer les PME à l'économie numérique».

Président d'honneur du DSI-Club Congo, le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua, invité à cette rencontre, a déclaré que «le DSI-Club a volontairement pris le parti de contribuer à la réalisation de l'axe 5 du projet présidentiel dont l'objectif est d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique». Présentation cette structure, il a été souligné que «dans un contexte d'évolution permanente, renforcée par la crise, les entreprises doivent s'adapter et innover tout en faisant des économies. Plus que jamais les DSI sont mis à contribution pour transformer l'entreprise, créer de nouveaux services et rationnaliser les infrastructures et les applications existantes». Le DSI-Club Congo entend soutenir et accompagner les institutions et les projets numériques d'intérêt national. Les PME étant l'un des maillons incontournables du développement du pays, cette organisation s'est engagée à relever le défi de leur transition à l'économie numérique.

Un plan d'action pour arrimer les PME congolaises à l'économie numérique

Pour aider les PME congolaises à s'arrimer au développement de l'économie numérique, le DSI-Club a initié un plan d'action constitué de trois étapes, à savoir constituer l'environnement numérique du travail des PME (Si-PME, formation IT des jeunes sans qualification, Digipas renforcement des capacités des compétences des entreprises) ; permettre leur développement grâce au numérique et doper leur croissance grâce au commerce électronique.

Selon Paterne Bazebizonza, secrétaire général représentant le président du DSI-Club Congo, la première étape qui a déjà été réalisée est en attente de validation. Le plan d'action qui sera déployé en 2018 a quatre partenaires techniques dont les responsables ont fait état, tour à tour, de leur contribution. Il s'agit de Pierre Jessua, directeur général de Total E&P Congo, Luc-Emmanuel Zanghieri, directeur général d'OFIS, Ines Ngatsono, responsable antenne Pointe-Noire de l'ONG Yekolab, et Didier Sylvestre Mavouenzela, président de la chambre consulaire qui a fait de l'économie numérique une orientation stratégique : «En cela, elle ambitionne de servir de boussole aux entreprises de sa circonscription. Elle s'est dotée d'une cellule économie numérique pour aider les entreprises à tirer profit de tout le potentiel des TIC. Des programmes sont déployés dans le cadre de cette vision», a-t-il mentionné.

Le plan d'action, a indiqué Bruno Jean-Richard Itoua, est la réponse concrète à la préoccupation émise par les entreprises lors des premiers rendez-vous de l'économie numérique, en mars 2017, à savoir comment s'y prendre pour profiter du potentiel numérique. «Force est de constater que l'usage des TIC regroupant les applications de l'informatique, des télécommunications et internet permet aux entreprises d'améliorer leurs performances par le biais de la réduction des coûts, des gains de temps, la conquête des nouveaux marchés, la fidélisation des clients et j'en passe », a-t-il dit, soulignant que ces aspects avaient fait l'objet de la présentation de Total E&P au cours de ces premiersrendez-vous.

Les entreprises appelées à s'approprier le numérique

Invitée également à ces deuxièmes rendez-vous du numérique, la ministre des PME, Adélaïde Mougany, a fait constater que le thème de l'événement est en fait tout un programme, une invite à travailler, à augmenter et améliorer la contribution du numérique à la compétitivité entrepreneuriale et, in fine, à la compétitivité et à la diversification économique. Evoquant les actions de l'Etat dans le processus d'appropriation et d'impulsion du numérique (installation de la fibre optique, amélioration de la règlementation, dispositifs de formation), elle a indiqué que l'arrimage à l'économie numérique est une bataille collective dont l'épicentre doit être au sein de l'entreprise. Tenant compte de l'importance de l'événement, Adélaïde Mougany a suggéré que l'activité soit organisée en plusieurs ateliers et tables rondes pour une meilleure appropriation. Les prochains rendez-vous de l'économie numérique, a-t-elle suggéré, devront se tenir à Brazzaville.

Pour Léon Juste Ibombo, ministre en charge de l'Economie numérique, la formation doit être renforcée pour un arrimage réussi : «Cette formation doit permettre d'installer la culture numérique au cœur de l'entreprise, car l'agilité est la clé de voûte d'une transition réussie», a-t-il dit, précisant, par ailleurs, que « la promotion des PME dans le domaine du numérique est l'un des axes stratégiques prévus dans le cadre de (la) politique sectorielle de développement de l'économie numérique.»

Notons qu'en dehors des trois membres du gouvernement, les deuxièmes rendez-vous du numérique à Pointe-Noire ont connu également la participation du conseiller en Télécommunications et numérique du président de la République.