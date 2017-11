Congo-Kinshasa: Journée mondiale du SIDA - La prévention, stratégie efficace contre la maladie

Au niveau international, l'Organisation mondiale pour la santé a donné des nouvelles directives afin d'éliminer cette maladie d'ici à 2030 car elle est devenue un problème de santé publique. Ces directives, a expliqué le Dr Casimir Mazengo, ont pour objectifs d'éviter vingt-six millions de nouvelles infections et vingt-un millions décès. Pour remporter ce challenge, a-t-il poursuivi, il y a des objectifs intermédiaires qui sont fixés entre 2015- 2020. « Il faut alors atteindre les objectifs 90-90-90, c'est - à-dire 90% des Personnes vivant avec le sida (PVS) connaissent leur statut, 90% de PVS sont sous traitement anti rétroviral et 90% de PVS parviennent à la suppression virale », a-t-il souligné.

Au cours de cette journée, le Dr Bossiki du PNMLS a insisté sur la prévention pour réduire la propagation de cette pandémie après avoir appelé les journalistes au professionnalisme dans le traitement des sujets concernant le sida. « C'est vrai qu'il y a des progrès qui sont réalisés dans la lutte contre le sida mais en dépit de ceux-ci, il y a l'augmentation des cas qui constitue encore un challenge. La prévention reste toujours de mise pour arriver à l'objectif 2030 », a-t-il indiqué, ajoutant que dans la lutte contre cette maladie, il faut donner l'information, une information professionnelle et continue. « Il faut parler du sida à tout moment, le rôle des médias est primordial sinon on passera à coté des objectifs fixés... », a-t-il recommandé.

En RDC, le thème spécifique retenu met l'accent sur le dépistage et l'accès au traitement pour tous : « Tous ensemble pour le dépistage du VIH -sida, le traitement antirétroviral et l'accès à la charge virale sans discrimination d'ici à 2020 ».

